Molo21: “No Energas: non ora, sempre”

NO ENERGAS: non ora, sempre!

Il 13 novembre 2016, il 96% circa dei 25729 votanti al referendum consultivo ha chiaramente detto ‘No’ alla realizzazione di un deposito costiero di Gpl nel nostro territorio.



Le motivazioni alla suddetta contrarietà erano legate alla sicurezza dell’impianto, ma soprattutto alla tipologia di insediamento: dodici serbatoi da 60mila mc avrebbero deturpato un territorio che dovrebbe essere sì produttivo, ma non in questo modo.



Noi oggi, come allora, ribadiremo in Consiglio Comunale la nostra contrarietà al mega deposito di gpl che Energas intende costruire.



La nostra Città ha già pagato pesantemente le scelte di una industrializzazione selvaggia, con conseguenze nefaste sulla salute e sull’ambiente, di cui ancora oggi subiamo le conseguenze.

Siamo lieti di apprendere che alcuni, in passato favorevoli, hanno cambiato idea e negli ultimi mesi hanno manifestato la loro contrarietà. Meglio tardi che mai.

Ora la nostra comunità sarà ancora più unita per contrastare e fermare la realizzazione di questo impianto.



Auspichiamo, inoltre, che l’Amministrazione comunale avvi quanto prima un confronto con le forze politiche e le energie positive della nostra comunità per condividere proposte sulla bonifica del sito ex Enichem e sui nuovi insediamenti industriali che incombono sulla nostra amata Città.

Non è più tempo di decisioni calate dall’alto e di scelte fatte senza il coinvolgimento della comunità.

È ora di…avviare percorsi di partecipazione democratica.



È ora di…valutare e decidere insieme.

Se non ora, quando ?



Molo21