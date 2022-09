Molo21: “Bisogna reagire e lavorare tutti insieme per arginare la violenza, l’illegalità e la criminalità”

La sparatoria che si è consumata ieri notte al Luna Park di Manfredonia, subito dopo la processione della Madonna di Siponto e le parole di pace e speranza di Padre Franco Moscone, deve interrogare e allarmare l’intera comunità.



Non è possibile pensare che un giorno di festa, riconquistato dopo due anni di pausa per l’emergenza Covid-19, sia stato violentemente fermato dall’arroganza criminale di qualcuno.



La nostra città, sempre più interessata da questi fenomeni di micro-criminalità (ricordiamo tutte e tutti le violenti risse avvenute in questi mesi in città) deve reagire in maniera forte e decisa. Lo Stato non solo non può più abbandonare la nostra comunità, potenziando dunque servizi e controlli (a tal proposito, l’assenza delle forze dell’ordine in un luogo come un luna park è davvero sconcertante), ma deve promuovere al più presto un percorso fattivo (e reale) di contrasto all’illegalità e alle sirene sempre più convincenti degli atteggiamenti e dei gesti criminali.



L’aver sottovalutato e ignorato per molti anni le potenzialità criminali di questo territorio, ormai totalmente espresse e implose, ha portato a una situazione attualmente incontrollata e difficilmente gestibile.



Se qualcuno ha creduto fosse possibile portare un’arma e sparare indisturbato durante una festa così sentita e popolata come la nostra, significa che sono svanite e che non riusciamo più a imporre le coordinate del vivere civile e del più minimo controllo del territorio.



Bisogna reagire e lavorare tutti insieme per arginare la violenza, l’illegalità e la criminalità. La comunità, chiamata in campo ogni giorno per scegliere da che parte stare, non merita una città terra di nessuno paralizzata totalmente dalla morsa mortale della criminalità.

Gruppo Politico “Molo 21” – Manfredonia.