Molo 21: “Il Comune è la casa di tutti, ma non è proprietà di nessuno!”

È passata quasi inosservata la notizia che il Sindaco di Manfredonia, con decreto n°7/2021, ha istituito un organismo consultivo, denominato “Manfredonia Lab 2026” che dovrebbe avere lo scopo di supportarlo nell’esercizio delle sue funzioni.

Dopo la nomina del Garante per la disabilità, avvenuta in maniera “simbolica” con una mano sulla spalla (visto che la figura del Garante non è stata ancora istituita), assistiamo, dunque, alla nomina di un organismo che dovrebbe collaborare in modo gratuito con il Sindaco e con gli uffici comunali (in questo ultimo caso, a quale titolo?).

Ebbene, anche questa volta , ci troviamo dinanzi alla nomina di un organismo che non trova legittimazione in nessuna disposizione di legge (che pur prevede la collaborazione a titolo gratuito, disciplinandone però condizioni e termini) e che non è previsto nello statuto comunale e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Ciò si evince, in modo inequivocabile, anche dalla semplice lettura del predetto decreto sindacale, dalla quale non si rinviene un solo richiamo ad una disposizione di legge, statutaria e/o regolamentare, se non quella che esclude che trattasi di organo costituito ai sensi dell’art. 90 del TUEL, il quale prevede la possibilità di costituire uffici di supporto agli organi di direzione politica,proprioper l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Non può dirsi certamente un buon inizio se si pensa di assegnare, ad alcuni, “spazi” nelle istituzioni, al solo fine di giustificare la loro presenza in alcune stanze della casa comunale o per ricambiare il sostegno politico ricevuto in campagna elettorale.

Il rispetto del principio di legalità, inteso anche in senso formale, non può essere certamente sacrificato alla ‘politica del fare’, spesso richiamata in campagna elettorale.

La politica deve sicuramente fare, ma fare bene e nel rispetto della legge e delle procedure sottese a garantire le istituzioni che si rappresentano.

Il Comune è la casa di tutti, ma non è proprietà di nessuno!

Michela Quitadamo – Componente Molo 21