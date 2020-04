Modificata l’ordinanza comunale sulle chiusure a Pasqua e Pasquetta: edicole aperte e possibilità di consegne a domicilio alimenti

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL’ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.21 DEL 08-04-2020, IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, RELATIVA ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI PER I GIORNI 12 e 13 APRILE 2020, PASQUA E LUNEDI’ DELL’ANGELO.

Vista e richiamata la propria Ordinanza n. 21 dell’08-04-2020 ad oggetto ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, RELATIVA ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI PER I GIORNI 12 e 13 APRILE 2020, PASQUA E LUNEDI’ DELL’ANGELO, con la quale è stata disposta la chiusura per domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo) di tutti gli esercizi commerciali, medie strutture, supermercati, alimentari, tabaccherie, edicole, distributori di carburante (ad esclusione del self service) e distributori automatici collocati nelle aree di pertinenza agli stessi, distributori automatici collocati in altre strutture o in locali propri, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, ricadenti sull’intero territorio comunale.

Viste le numerose segnalazioni pervenute da parte delle principali testate giornalistiche locali che l’apertura delle edicole nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile p.v. non contribuisce a creare condizioni di assembramento.

Valutato che l’apertura delle edicole, nelle giornate del 12 e 13 aprile p.v., può effettivamente assolvere alla funzione di garantire l’informazione della cittadinanza anche rispetto all’evoluzione della situazione emergenziale in atto nel rispetto del diritto all’informazione costituzionalmente riconosciuto senza creare condizioni di assembramento pericolose e contrarie alle disposizioni impartite dal Governo. Preso atto delle richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di consegna a domicilio di generi alimentari e bevande da parte dei negozi alimentari pervenute.

Visto l’art. 54, commi 4 e 6, del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

O R D I N A per i motivi indicati in premessa, a parziale modifica dell’Ordinanza n.21 dell’08-04-2020, di consentire, per domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo) la possibilità di apertura delle edicole e, a chiarimento di quanto disposto con la citata Ordinanza n. 21 dell’08/04/2020 specifica che è consentita la possibilità di consegna a domicilio di alimenti e bevande sull’intero territorio comunale da parte dei negozi alimentari che devono comunque rimanere chiusi al pubblico.