Moda e Meteverso

Metaverso è un termine coniato da Neal Stephenson in Snow Crash, libro di fantascienza cyberpunk, descritto come una sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet, dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar… da lì la dimensione é scivolata nei videogame che sono la sua logica destinazione fino a affascinare anche la moda.

La dimostrazione ci arriva soprattutto dalle Gen Z che ha frequentato la scuola su zoom e ha incontrato gli amici su Instagram, Tik Tok, Ecc, per questi ragazzi avere una collezione digitale, è del tutto naturale e in pieno spirito sostenibile.

Potremmo dire che Internet si libera dalla barriera bidimensionale ed entra in una terza dimensione …

sicuramente é la più grande rivoluzione che l’industria della moda abbia visto fino ad oggi e sempre più collezioni saranno presentate con questa modalità che si unisce ad un aspetto di no waste e anche di genderless.



Avremo abiti e accessori digitali, avremo eventi che si svolgeranno nel metaverso (dalle sfilate ai matrimoni)

Dolce & Gabbana hanno presentato la loro ultima collezione ispirata al metaverso e hanno dichiarato “Metaverso e fluidita appassionano e interessano soprattutto i giovani, a noi creativi delle generazioni precedenti spetta l’onere, ma anche l’onore e il piacere, di interpretare questa novità, di farla entrare nella nostra estetica, offrendo abiti e accessori in linea con questa contemporaneità”.

Ecco che accanto alla canonica passerella é stato mostrato un avatar con un’eroina super femminile vestita di abiti dalle proporzioni sconosciute: spalle esagerate, fianchi rotondi, silhouette bozzolo. E non è solo per i reggicalze, i bustier, il lattice o gli spacchi ma per la forza dell’immagine che irrompe sulla passerella che si ha l’impressione che la donna digitale in realtà voglia essere reale.

Insomma una gran confusione e anche una serie di contraddizioni che spesso accompagnano la nuova generazione.

Sarà davvero il futuro?

Questa settimana alcuni autori davano già finita la vita del metaverso catalogandolo ad un ricordo, ma sarà così?

Detrattori e apologeti si inseguono a dichiarare la loro opinione in proposito

Dopo Parigi, il Metaverso organizza la propria Fashion week dove le sfilate non saranno poi così diverse da quelle reali. Il vantaggio è che non servirà l’invito, non si farà la fila, non si prende l’aereo, e non serve essere un vip per avere il posto in prima fila.

In calendario dal 24 al 27 marzo su Decentraland: nome da centro commerciale per quello che in sostanza è un mondo virtuale in 3D.

Stiamo a vedere…

Certo che trincerarsi in un mondo digitale dopo che per anni abbiamo declamato l’esperienzialità di tante attività slow che hanno bisogno di un approccio fisico lascia quantomeno stupefatti.

Grazie Stefano Sacchi