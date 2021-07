Mister Paolo Vitulano è la guida della squadra giovanile under19 della Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia è lieta di annunciare di aver affidato l’incarico di guidare la squadra giovanile under19, il cui campionato nazionale avrà inizio il 17/10/2021, a mister Paolo Vitulano.

Il tecnico sipontino fu l’artefice qualche anno fa della vittoria del campionato nazionale under 21, classificandosi poi al 5° posto in tutta Italia con le semifinali scudetto perse soltanto dopo la lotteria dei calci di rigore. Di quella squadra parecchi furono i ragazzi che militarono in Prima Squadra per diversi anni e che fecero le fortune anche di altre società sportive.

Il sodalizio sipontino da sempre attento al vivaio, nel corso degli anni ha fornito a diversi talenti, tra gli altri come Murgo, Soloperto, Pesante, Trimigno ecc, di esordire in campionati prestigiosi e di esserne protagonisti spesso risultando decisivi. La politica lungimirante del club non è venuta meno a tutto ciò investendo anche quest’anno importanti risorse nel settore. Per i Club di Serie A è fatto obbligo, infatti, di partecipare con una propria compagine, composta da calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi, ai campionati che partiranno prossimamente e la squadra di mister Vitulano avrà la possibilità di confrontarsi e misurarsi con i pari età di tutta Italia per mostrare il proprio valore su ogni terreno di gioco.

Paolo Vitulano:” Sono subentrato l’anno scorso con l’under 19. Con i ragazzi ritengo di aver avviato una buona preparazione al futsal, ma poi con l’interruzione è arrivata la giusta decisione della società di non partecipare al campionato a causa del covid. Per la ripartenza, incominceremo con degli stage per aggregare altri ragazzi a quelli già presenti. Mi auguro di poter riprendere nel migliore dei modi la preparazione con tutto il gruppo. Spero nell’entusiasmo dei ragazzi e nella loro voglia di crescere nel futsal. Sappiamo benissimo che dovunque andremo incontreremo squadre di assoluto prestigio e le squadre daranno sempre il 110%,ma noi non ci tireremo indietro con le sfide e cercheremo ditrasmettere ai ragazzi la voglia di dare sempre il massimo”.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia augura a mister Paolo Vitulano un proficuo buon lavoro per la prossima stagione agonistica.

