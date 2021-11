“Miss Mamma Italiana” a Manfredonia

“Miss Mamma Italiana” è il primo ed unico concorso italiano di bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma.

Il concorso, giunto alla 29° edizione, è diviso in tre categorie:“Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni;

“Miss Mamma Italiana Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Unico requisito per partecipare, è quello di essere mamma, le iscrizioni e la partecipazione sono gratuite.

Alle selezioni, che si svolgono nella varie regioni italiane, partecipano le mamme delle tre categorie, mentre le tre Fasi Finali, vengono organizzate in periodi ed in località diverse.

Il Concorso non vuole premiare solo la bellezza della mamma, ma intende valorizzare la stessa come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne Endometriosi, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva, cronica ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.Questi gli appuntamenti del mese di Novembre 2021:

– Sabato 6 Novembre 2021, Presentazione Calendario “Miss Mamma Italiana Evergreen 2022”;

– Sabato 13 Novembre 2021, Selezione a Manfredonia (Foggia);

– Domenica 14 Novembre 2021, Selezione a Colmar (in Francia);

– Giovedì 18 Novembre 2021, Selezione a Casoria (Napoli);

– Venerdì 19 Novembre 2021, Selezione a Cosenza;

– Domenica 21 Novembre 2021, Selezione a Catania;

– Domenica 28 Novembre 2021, Selezione a Parma.

Per tutte le informazioni, è possibile contattare la segreteria del concorso al numero 0541 344300 o all’indirizzo di posta elettronica info@missmammaitaliana.it oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it