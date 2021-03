Minori individuati grazie alla videosorveglianza, ritrovato il registratore di cassa

Sono stati individuati gli autori della rapina messa a segno ieri sera a Manfredonia in una rivendita di tabacchi in via San Francesco. Si tratta di due ragazzi di 17 anni scoperti dagli agenti di polizia del commissariato del centro sipontino: i due sarebbero autori anche di altre rapine.

Al termine delle indagini la Procura per i Minorenni di Bari ha disposto l’arresto per uno, che è andato al carcere minorile di Bari, mentre l’altro è stato denunciato a piede libero e affidato ai genitori.

Secondo quanto evidenziato anche dalle immagini della videosorveglianza dell’esercizio commerciale, ieri sera i due – con il viso coperto dalle mascherine e dalle visiere dei cappelli – sono entrati nel locale e sotto la minaccia del taglierino si sono impossessati del registratore di cassa che conteneva circa mille euro. Registratore trovato poco distante il luogo della rapina con soli 50 euro.

I due rapinatori, che dopo il colpo sono fuggiti a piedi, sono stati individuati dalla polizia anche grazie alle immagini della videosorveglianza dell’esercizio commerciale che ha registrato tutte le fasi della rapina.