Ministro Cingolani: “Aumento prezzo dei carburanti una truffa, speculazione su cui guadagnano in pochi”

Le parole del ministro Cingolani a SkyTg24:

“L’aumento vertiginoso del prezzo dei carburanti è ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi, è una speculazione su cui guadagnano in pochi, una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini”.”.

E sull’aumento dell’energia elettrica e del gas in Italia ha detto: “L’Italia sta pagando per non aver diversificato la produzione energetica. I nostri compagni Ue non si sono fermati come noi a gas e a poche rinnovabili. Anche con una spinta ambientalista falsa abbiamo ridotto la produzione di gas nazionale ma abbiamo continuato a consumarne. Ora dobbiamo diversificare e recuperare rapidamente il terreno perduto. Dopodiché serve una misura drastica”.