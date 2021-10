Ministra Cartabia a Foggia: “Lo Stato c’è, in arrivo rinforzi per il tribunale”

“E’ una richiesta un po’ complicata da realizzare”: così la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha risposto alla richiesta del territorio della Capitanata di realizzare a Foggia la sezione distaccata della Corte di Appello di Bari.

La Guardasigilli è intervenuta all’Università del capoluogo dauno nel corso di un convegno in cui si è parlato di mafia. “Non è nel mio stile fare delle promesse che non mantengo – ha detto nel corso del dibattito – perché questa richiesta richiede interventi normativi che dovrebbero passare attraverso una revisione geografica giudiziaria che non posso promettere che sarà nell’immediato”.

Comunque, la ministra ha assicurato massima attenzione nei confronti del territorio e l’arrivo a breve di 67 nuove persone nell’ufficio del tribunale di Foggia.