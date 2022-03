Mims e ferrovie, aumentano le disparità territoriali

Atto del Governo n. 352: si allarga il divario sull’accessibilità ferroviaria tra Mezzogiorno e resto del Paese

Il Mezzogiorno ha il 34% della popolazione italiana e il 41% del territorio e risulta molto meno accessibile anche nell’immagine a pag. 50 del AG n.352 “Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF)” presentato dal Governo-Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili.

“Come Movimento per l’Equità Territoriale – abbiamo denunciato, a livello nazionale e territoriale, quanto sia iniqua e deleteria l’azione governativa e dopo il parere approvato nei giorni scorsi dalla IX^ Commissione Trasporti della Camera, anche di una parte del Parlamento – affermano dalCircolo di Foggia –entrambi infatti, pur ricevendo segnalazioni e proposte di emendamenti per le evidenti incongruenze nel DSMF, non solo non li correggono ma perseguono,sempre più, l’obiettivo incostituzionale di realizzare, nei fatti,2 Paesi, NON UNO!Solo un componente la Commissione, astenendosi, ha valutato i reali effetti distorsivi.”

VEDIAMO COME SI ALIMENTA ISTITUZIONALMENTE LA DISOMOGENEITÀ TERRITORIALE NEL DSMF

La IX^ Commissione Trasporti della Camera, con relatori gli on. Bruno Bossio (calabrese del PD) e Rixi (ligure della Lega), ha pronunciato parere favorevole sull’AG n. 352 esprimendo 21 condizioni con una decina contenenti ben 15 interventi, di cui 2 solo nel Mezzogiorno e 4 osservazioni (con minore forza e rilevanza) secondo le modalità riportate a pag. 118 del DSMF che, una volta, approvato avrà minimo 3 anni di valenza!

Dopo le audizioni del Ministro Giovannini, di rappresentanti di RFI e di un responsabile di alcune opere commissariate, e inoltrecon l’acquisizione di documentazione del sindacato Confsal-Fast, di un comitato di quartiere di Bergamo e di un circolo Legambiente piemontese, l’organismo parlamentare, con ben 44 componenti suddivisi in 8 gruppi: 11 M5S, 10 Lega, 7 PD, 6 FI, 5 Misto, 2 FdI, 2 IV, 1 Coraggio Italia, ha definito e approvato il parere, con un solo astenuto, sull’AG n.352 e conl’orientamento positivo del viceministro della Lega il lombardo Alessandro Morelli.Ciò, nonostante le tante contraddizioni e imprecisioni in generale e per la Capitanata (hub multimodale, elettrificazione linea FG-MF e diramazione porto a.f., aeroporto Gino Lisa), contenute nel DSMF pur segnalate dal sindacato hanno trovato solo accoglimentogenerico nelle premesse ein alcune condizioni generali,ma senza specifici riferimenti, al contrario ad esempio di altri scali aerei off TEN-T inclusi dal DSMF,come II° livello, nello SNIT:Cuneo, Parma, Rimini, Perugiaper citarne alcuni.

Emergono rilevanti incoerenze nell’approvato Parere, come quella tra il punto 7.): “si continui a perseguire l’impegno, richiesto dalla Commissione, di ridurre i divari territoriali tra Nord e Sud e lungo gli assi trasversali Est-Ovest” e quanto determinato da condizioni e osservazioni espresse dalla stessaCommissione.

Il divario nell’accessibilità ferroviaria tra Mezzogiorno e resto del Paese, indicato con Figura II.3.20 nel DSMF presentato il 30.12 u.s., peggiora ulteriormente, aggiornando la Tabella III.3.3, con la lista di linee ed opere puntuali indicate nelle 21 condizioni parlamentari.Lo squilibrio territoriale presente di default nell’AG n.352 si allarga: su 36 INTERVENTIprevisti nella Tabella in esame, 9ricadono nel Mezzogiorno eben 27 (tra quadruplicamenti e sestuplicamenti, ultimo miglio, ecc.) nel resto del Paese.

Il risultato, concreto ed evidente, è che Governo e IX^ Commissione ampliano ulteriormente sia il divario territoriale che la disuguaglianza nell’accessibilità ferroviaria in Italia già indicata proprio nello stesso DSMF.

I provvedimenti previsti dalle Condizioni nel Mezzogiornosono solo 2, senza risorse finanziarie (un progetto di fattibilità al Sud e un’analisi complessiva per rete ferroviaria in Sardegna)a differenza di tutti gli altri previsti nel resto del Paese (con richieste di consistenti ulteriori finanziamenti e realizzazioni), mentre nelle Osservazioni i9 riferimenti, di cui 7 nel Meridione, invece incidono poco o nullain quanto, con valenza più blanda, sono precedute dalle seguenti frasi: “si valuti la possibilità di …” e “sia attribuita attenzione a …”.

Della serie: intenzioni (Osservazioni) per il Mezzogiorno e risorse con lavori (Condizioni) nel resto del Paese!Risulta evidente che Governo e IX^ Commissione, con quanto espresso di default nel DSMFe aggiunto nel Parere contribuiscono ad AUMENTARE i DIVARI tra Mezzogiorno/resto del Paese e L’ACCESSIBILITÀ FERROVIARIA dove già è più elevata!Il contrario di ciò che afferma, con priorità, l’UE con il Next Generation EU e il Governo italiano con il PNRR: ridurre i divari territoriali…

Nei fatti però il Mezzogiorno risulta essere ancor più distante e meno accessibile sia dal resto del Paese che dall’Unione europeagrazie all’ignavia di gran parte dei suoi rappresentanti in Parlamento.

In Italia, per infrastrutture e servizi di mobilità passeggeri e merci,ci sonosempre più2 PAESI, NON UNO!

M24A-ET Circolo Tavoliere Monti Dauni di Foggia

TABELLAIII.3.3:PRIORITA’PERLAPROGETTAZIONEDIFATTIBILITÀDEGLISTUDIDIINTERVENTIGIÀINCORSO integrata con il parere della IX Commissione Trasporti Camera dei Deputati N Regione Descrizioneintervento Presentiin Allegato 10 alCdP-I20/21 PFTE con fabbisognofinanziario SdFdaavviare 1 EmiliaRomagna PotenziamentolineeRomagna X X 2 EmiliaRomagna BretellaDinazzano -Marzaglia X X 3 EmiliaRomagna Toscana Liguria RaddoppioPontremolese2^fase X X 4 Lombardia QuadruplicamentoVoghera-Pavia X X 5 Lombardia RaddoppioMontello-Rovato X X 6 Lombardia ScavalcoPMAdda X X 7 Lombardia ElettrificazioneMonza-Molteno X X 8 Lombardia Emilia Romagna ElettrificazioneepotenziamentoBrescia-Parma X X 9 Marche/Umbria RaddoppioFoligno-Fabriano X X 10 Toscana Completamento RaddoppioLucca-Pistoia X X 11 Trentino Alto Adige Circonvallazione di Rovereto X X 12 Umbria Toscana Raddoppio Foligno- Terontola X X 13 Veneto Collegamento ferroviarioLagodiGarda- Aeroporto diVerona X X 14 Trentino Alto Adige AccessoalBrenneroLotto5Bronzolo– Trentonord X 15 Lazio Sestuplicamento Orte-Bivio/PCNuovoSalario X 16 Toscana SestuplicamentoPMRovezzano-Arezzo X 17 Emilia Romagna Lombardia Potenziamento/Velocizzazione Piacenza – Voghera (inclusa valutazione nuova linea adalteprestazioni) X 18 Piemonte/Lombardia Elettrificazionelinea AlessandriaS.to- Pavia- Casalpusterlengo via Sannazzaro X 19 Lazio Raddoppio Tivoli-Guidonia X 20 Lazio RaddoppioBracciano-Viterbo X 21 Veneto/Lombardia RaddoppioVerona – Mantova X 22 Marche Potenziamento Ascoli-Portod’Ascoli X 23 Piemonte BretelladiTrofarello X 24 Lazio Collegamentitrasversalitra lelinee”Formia”e”Cassino” X 25 Toscana Collegamento veloce Firenze-Pisa 26 Toscana Progettazione definitiva quadruplicamento Empoli-Pisa 27 Toscana Collegamento ultimo miglio ferroviario tra porto di Livorno e rete interportuale (progetto raccordo) – Interporto Vespucci con linee Pisa-Vada e Firenze-Pisa INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO e con il resto della RETE 28 Abruzzo (non Marche come su DSMF) PotenziamentoGiulianova- Teramo X Puglia 29 Abruzzo Roma-Pescara(tratte:Roma–Tagliacozzo,Avezzano-Sulmona,Scafa-PratolaPeligna) X X 30 Basilicata Puglia Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto:Ulteriorilottivelocizzazione X X 31 Puglia Upgradelinea Bari- Taranto:Velocizzazioneperadeguarela linea a 200km/h (TecnologieedInfrastruttura) X X 32 Sicilia NuovalineaRagusa-Vizzini X X 33 Sicilia QuadruplicamentoFiumetorto-Brancaccio X 34 Sicilia RaddoppioCastelbuono- Patti X 35 Calabria Collegamento diretto linea ionica con nuovo tracciato AV Salerno_Reggio Calabria Puglia 36 Abruzzo-Lazio Collegamento L’Aquila-Roma con studio fattibilità tratta L’Aquila-Tagliacozzo

CONDIZIONI APPOSTE SUL PARERE

n. 12)Linea TORINO -LIONE tratta Avigliana-Orbassano progettazione definitiva per non pregiudicare cofinanziamento europeo

lettera a) assicurare le necessarie risorse finanziarie per realizzazione intervento;

lettera b) linea storica Bussoleno-Avigliana si provveda a reperimento restante finanziamento (119 mln €) atteso che Commissario già impegnati gli 81 mln €;

n. 13)rinnovo collegamenti internazionali linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza che necessità di investimenti ammodernamento e implementazione sicurezza;

n. 14)direttrice Liguria-Alpi siano presi opportuni provvedimenti per completare finanziamento e tempestiva realizzazione e adeguamento prestazionale per:

– Corridoio TEN-T Reno -Alpi;

– velocizzazione linee Torino-Milano-Genova e Torino-Alessandria-Milano

– sia dato impulso all’esecuzione del progetto <Alessandria smistamento>;

n. 15)Linea Genova-Ventimiglia siano portate a compimento le linee di finanziamento per il raddoppio Savona-Ventimiglia;

n. 16)siafinanziata la seconda fase del raddoppio Codogno-Cremona-Mantova;

n. 17)sia completato il finanziamento della linea ferroviaria Pontremolese;

n. 18)sia inserito il riferimento al progetto definitivo primo tratto ferroviario per collegare la stazione di Fara Sabina con la città di Rieti;

n. 19)siano inseriti nell’elenco degli studi di fattibilità di cui alla Tabella III.3.3.

lettera a) la progettazione tecnico economica del collegamento veloce Firenze-Pisa e il completamento progettazione definitiva del quadruplicamento della Tratta Empoli-Pisacon realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario tra il porto di Livorno e la rete interportuale che consiste nel collegamento dell’interporto Vespucci con le linee Pisa-Vada e Firenze-Pisa;

lettera b)un collegamento diretto della linea ionica con il nuovo tracciato AV Salerno-Reggio Calabria;

lettera c)un collegamento ferroviario rapido ed efficiente tra l’Aquila e Roma a partire dalla tratta L’Aquila-Tagliacozzo;

n. 20) sia effettuata un’analisi complessiva della rete in Sardegna per standard europei;

n. 21)si proceda, di concerto con Regione Lazio, a definire una strategia per la mobilità della capitale d’Italia;