“M’illumino di meno” visite guidate al buio in alcuni musei di Foggia

'11 marzo 2022 è difatti la data scelta quest'anno per "M'illumino di meno", la XVIII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ideata e promossa dalla trasmissione radiofonica "Caterpillar" di RAI Radio 2 con Rai per il Sociale.

Il tema del risparmio energetico e dell’educazione a corretti stili di vita rientra a pieno titolo nelle iniziative previste dal Piano “RiGenerazione Scuola”, promosso dal Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di “rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, per insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo”.

L’edizione di quest’anno di “M’illumino di meno” è finalizzata, oltre che ai consueti spegnimenti simbolici delle luci, a valorizzare il ruolo delle piante e della mobilità sostenibile nella riduzione dell’inquinamento atmosferico.

– Museo del territorio, Foggia, visita guidata al buio, ore 19.00

Nel corso della giornata, i visitatori che raggiungeranno i Musei in bicicletta riceveranno un gadget del Polo Biblio-Museale di Foggia.

– Museo di storia naturale, Foggia, ore 11.00

Piantumazione di tre nuovi alberi nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro”, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri – Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Foresta Umbra. Uno dei nuovi alberi sarà una talea del Ficus macrophilia, piantato a Palermo davanti al palazzo dove vivevano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Nel corso della giornata, i visitatori che raggiungeranno i Musei del Polo di Foggia in bicicletta riceveranno un gadget del Polo Biblio-Museale di Foggia.

I visitatori sono invitati a portare una torcia.

Le visite guidate sono su prenotazione tramite:

– app Io Prenoto