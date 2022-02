Milleproroghe: approvamento emendamento dell’on. Tasso a favore degli alunni con disabilità

Il Decreto Milleproroghe è stato aggiornato con gli emendamenti approvati presso le

Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del 14, 15 e 16 febbraio 2022.



E’ motivo di orgoglio l’approvazione dell’emendamento a favore dei docenti di sostegno e

della continuità didattica degli alunni con disabilità, presentato dall’on. Antonio Tasso

(Gruppo Misto – MAIE) e redatto con la collaborazione del Movimento Nazionale Docenti di

Sostegno (MondoS).



Si tratta della Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali

per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità il

cui testo, che costituisce l’art. 5-bis, così recita: “Al fine di sopperire alle esigenze di

sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente

penalizzati dall’acuirsi e dal persistere della pandemia di Covid-19, l’applicazione della

procedura prevista dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le

assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per

l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle

graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di

specializzazione su sostegno, di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999,

n. 124”.



“E’ una vittoria dell’impegno a favore della qualità e della continuità didattica a favore delle

alunne e degli alunni con disabilità. E’ da tempo che con “MondoS” portiamo avanti questa

battaglia di civiltà e affronteremo altre criticità in questo settore della Scuola” sottolinea il

deputato sipontino.



Sulla questione specifica e centrale della lunga battaglia che sta conducendo in Parlamento

l’on. Tasso, erano stati presentati ulteriori emendamenti da parte di altre forze politiche, che

sono stati respinti.