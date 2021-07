“Mille di queste notti” è anche formazione destinata a tutte le fasce della comunità

“Mille di queste notti”, la ricca rassegna estiva di teatro, musica e incontri sotto il cielo di Puglia – organizzata da Comune di Manfredonia, Teatro Pubblico Pugliese, Compagnia Bottega degli Apocrifi e Mottola solutions, in sinergia con il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia, il Parco Archeologico di Siponto e col GAL DaunOfantino – è anche formazione destinata a tutte le fasce di comunità.

Sono quattro i laboratori estivi, di cui due a titolo gratuito, attivati da Bottega degli Apocrifi nella Nuova Piazza di Comunità, il cortile della Scuola “Perotto” adiacente al Teatro Comunale “Lucio Dalla” e rivolti a bambini, ragazzi, giovani musicisti, cittadini di ogni età.

Dopo #inCoro… tutto d’un fiato, laboratorio teatrale gratuito tenutosi a inizio luglio e dedicato agli under 19, spazio ai più piccoli con “La musica fatta a mano”, laboratorio di creazione tattile e sonora rivolto ai bambini da 5 a 9 anni che si terrà dal 12 al 21 luglio prossimi. Un percorso che avvicina i bambini alla musica guidandoli nella costruzione del proprio strumento musicale con materiale da riciclo e di comune uso quotidiano. Nasceranno così chitarre, sassofoni, tamburi fatti a mano, tutti pezzi unici, tutti in grado di produrre realmente suono e magari provare a suonare insieme.

L’ultimo appuntamento prevede un momento di restituzione in forma di mostra interattiva aperta ai genitori dei partecipanti, durante il quale i bambini racconteranno la storia della costruzione degli strumenti e proveranno a interagire col pubblico in un dialogo tra suono e ritmo.

Il laboratorio è aperto a un massimo di 15 partecipanti e si terrà nei giorni 12, 13, 15, 16, 20 e 21 luglio dalle 17.00 alle 19.00. Il costo di partecipazione all’intero percorso è di € 60,00.

Partirà, invece, il 19 luglio, il Laboratorio Shakespeare, percorso gratuito aperto agli adulti della città che assieme a 20 ragazzi diventeranno coro attorale dello spettacolo “Sonetti. Shakespeare nella città”, al fianco dei 15 attori e musicisti che il 29 e il 30 luglio daranno vita a una vera e propria festa del teatro e della musica, ispirandosi alle parole scritte dal Bardo durante la peste del ‘600 a Londra.

Infine l’Orchestra degli F.P, il laboratorio di musica d’insieme dedicato a giovani e giovanissimi musicisti che prenderà il via il 6 agosto.

Tutti i laboratori si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole per la sicurezza in materia di contenimento del Covid 19.

Per info e iscrizioni: Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, tel. 0884.532829; 335.244843, email bottegadegliapocrifi@gmail.com.

“Mille di queste notti” è un progetto ideato da Bottega degli Apocrifi, con la Direzione artistica di Cosimo Severo e Stefania Marrone. La partecipazione di Bottega degli Apocrifi e Mottola solutions alla rassegna è resa possibile grazie al Progetto TeatroAgorà sostenuto da Regione Puglia tramite l’Avviso CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali – “FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA”.

