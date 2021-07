“Mille di queste notti” continua con un viaggio nelle fiabe per piccoli e grandi sognatori. Il 4 e l’11 agosto a Manfredonia

“Nel bosco addormentato”, il pluripremiato spettacolo della compagnia Bottega degli Apocrifi.

“La avventure di Pinocchio” della Compagnia del sole, diretto e interpretato da Flavio Albanese.

Il 4 e l’11 agosto 2021 alle ore 21.00 nella Nuova piazza di Comunità a Manfredonia.

Continua con due appuntamenti per piccoli e grandi sognatori, in programma il 4 e l’11 agosto, il lungo e ricco viaggio di “Mille di queste Notti”, la rassegna estiva organizzata da Comune di Manfredonia, Teatro Pubblico Pugliese, Compagnia Bottega degli Apocrifi e Mottola solutions, in sinergia con il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia, il Parco Archeologico di Siponto e con il GAL DaunOfantino.

Due spettacoli capaci di coniugare il pubblico dei bambini e quello degli adulti, offrendo molteplici livelli di lettura e regalando suggestioni dedicate a ogni età.

Mercoledì 4 agosto alle 21.00 nella Nuova piazza di Comunità tornerà in scena “Nel bosco addormentato” della Compagnia Bottega degli Apocrifi. Uno degli spettacoli più premiati del teatro italiano per le nuove generazioni (Premio Eolo – migliore novità 2010, Premio Rosa d’oro – Festival di Padova 2011, Premio Uccellino Azzurro – Festival ti Fiabo e ti Racconto 2011), liberamente ispirato a Charles Perrault, ai fratelli Grimm, a Tahar Ben Jelloun, a Giambattista Basile, a Italo Calvino e a tutti coloro che un giorno nel bosco hanno incontrato la Bella Addormentata e ce l’hanno raccontato.

Cosa succede quando un sogno si avvera? Questa storia comincia in una notte di luna piena. È notte e nel suo castello la regina sogna con tutte le sue forze di avere una figlia. Il suo sogno diventa realtà grazie alla Fata Bianca, una fata potente, elegante, bella, ma senza amore, che lancia una maledizione sulla principessa appena nata: “quando la principessa compirà 16 anni si pungerà il dito con un ago da cucito e morirà”. Una fata meno bella, meno elegante e meno potente ottiene che la principessa non muoia ma dorma per cento anni in attesa che l’amore la risvegli. Da quel momento il destino si mette in viaggio.

«Questo è tra gli spettacoli a cui siamo più affezionati, ha compiuto 10 anni ma non li ha potuti festeggiare a causa della pandemia (lo spettacolo in programma l’8 marzo 2020 è stato annullato): ha debuttato nel maggio 2010 e ci ha portato una grande fortuna!» affermano dalla compagnia.

“Nel bosco addormentato” è scritto da Stefania Marrone; musiche originali Fabio Trimigno, Luca Lalla, Vincenzo Raddato; con Bakary Diaby, Miriam Fieno, Raffaella Giancipoli, Matteo Miucci, Fabio Trimigno. Scene e costumi Iole Cilento e Porziana Catalano; disegno luci Giuseppe De Luca. Regia Cosimo Severo

Mercoledì 11 agosto, sempre alle 21 nella Nuova piazza di Comunità, teatro per tutti con “Le avventure di Pinocchio” della Compagnia del sole, diretto e interpretato da Flavio Albanese che racconterà in prima persona la vera storia di Pinocchio sulle note della celebre musica che Fiorenzo Carpi scrisse per il film-TV di Comencini.

Tra prosa e filastrocche, racconti, canzoni, arie e recitativi, lo spettacolo ripercorrerà le principali vicende che hanno portato un semplice “ciocco” di legno a diventare un bambino.

I personaggi appariranno e scompariranno sulla scena, a volte impersonati dallo stesso attore, altre volte evocati attraverso la magia e gli espedienti del teatro di Varietà.

Ci saranno proprio tutti: Geppetto, la Fatina, il Gatto e la Volpe, il Grillo parlante, Mangiafuoco, l’Omino di burro, il Domatore e il Pappagallo. È una storia per grandi e piccini e in particolare per “burattini che vogliono diventare bambini”.

Collaborazione artistica Marinella Anaclerio, accompagnamento musicale Roberto Salahaddin Re David al pianoforte, Voce della Fatina Cristina Spina, musiche di Fiorenzo Carpi a cura di Giulio Luciani, disegno luci Mattia Vigo, scena Iole Cilento.

BIGLIETTI:

Biglietto intero – 6 euro | biglietto cumulativo – 4 euro (riduzione valida per gruppi di almeno 8 persone che acquistano il biglietto per lo stesso spettacolo o per singoli che acquistano il biglietto per 5 diversi spettacoli) | speciale under 19 – 5 euro.

INFO E PRENOTAZIONI:

Teatro Comunale “Lucio Dalla” via della Croce, da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, tel. 0884.532829 – 335.244843, email bottegadegliapocrifi@gmail.com.

Oltre al servizio di biglietteria presso il teatro “Lucio Dalla” è attiva la biglietteria online:

Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole per la sicurezza in materia di contenimento del Covid 19.

“Mille di queste notti” è un progetto ideato da Bottega degli Apocrifi (socio del Distretto Puglia Creativa), con la Direzione artistica di Cosimo Severo e Stefania Marrone. La partecipazione di Bottega degli Apocrifi e Mottola solutions alla rassegna è resa possibile grazie al Progetto TeatroAgorà sostenuto da Regione Puglia tramite l’Avviso CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali – “FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA”.