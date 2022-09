Milano, Roma, Napoli: gli instant poll su tre collegi significativi. Perde Di Maio, vince Bonino contro Calenda, indietro Tremonti

La battaglia del voto politico si giocherà soprattutto nei collegi uninominali. I primi instant poll rivelano alcune cose interessanti.

YouTrend ha proposto tre instant poll su tre collegi chiave: quello di Roma, Napoli e Milano. Tre collegi molto differenti, soprattutto per la collocazione geografica. Un collegio storico come quello del nord, a Milano, uno del centro, come quello grande di Roma e uno molto decisivo per le sorti del Sud come quello di Napoli.

Il risultato napoletano è il più sorprendente. Il duello è tutto interno fra ex grillini. Secondo queste prime indiscrezioni dovrebbe vincere Sergio Costa, ex ministro grillino (29.6%) che avrebbe battuto il suo ex collega di partito Luigi Di Maio, attuale ministro, fuoriuscito dal M5S e rappresentante della coalizione del centro sinistra. In quel collegio segue il centro-destra con Maria Rosaria Rossi al 27.7% e il terzo polo con Mara Carfagna al 6.1&.

Quello milanese propone una battaglia più classica fra destra e sinistra. Dovrebbe essere in maggior vantaggio Benedetto della Vedova, segretario di + Europa e rappresentante della coalizione del centrosinistra. Avrebbe battuto con il 42% contro il 38% dell’ex ministro (ora meloniano) Giulio Tremonti. A Milano non segue il M5S ma il Terzo Polo con Giulia Pastorella al 10.4% e Pierluigi Riccitelli del M5S al 5.1%.

L’ultimo collegio rappresentativo è quello romano. Vincerebbe Emma Bonino di + Europa, rappresentante del centro-sinistra, con il 36.9%. Segue il centro-destra con Lavinia Mennuni al 33.9% e solamente terzo Carlo Calenda (terzo polo) con l’11.2%. Calenda aveva molto sperato in quel suo fortunato collegio, ma la sua ex amica Bonino ha avuto la meglio. Finisce la classifica la candidata del M5S Alessandra Maiorino all’11.2%.