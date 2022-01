Milano Moda Uomo | Serdar FW 22/23 Collection “Il Cuore dello Scherma”

Tra veri mannequin e schermidori professionisti, negli spazi del Circolo della Spada Mangiarotti, una delle più antiche e prestigiose sale di scherma di Milano, ha trovato la sua collocazione ideale il nuovo short film di Serdar dal titolo The Heart of Fencing – Il cuore della scherma. Un titolo che racchiude già in sé l’omaggio alla nota disciplina olimpionica, sull’onda dei meritati successi della nazionale Italiana, che lo stilista turco ha scelto di raccontare e di rendere l’ispirazione per la sua nuova collezione fall-winter 2022/23, la quarta presentata all’interno del calendario di Camera nazionale della moda italiana, durante l’edizione di gennaio di Milano Moda Uomo.

In questa collezione l’attenzione è focalizzata sui movimenti fluidi ed eleganti degli schermidori, indosso ai quali sono stati immaginati abiti realizzati con tessuti provenienti sia dall’Italia che dalla Turchia, tra cui lane, neoprene, cotone e pelle declinati in nuances come il giallo, l’arancione, il rosso e il cachi, ma anche tinte neutre come grigi, blu navy, nero e bianco. Non mancano tessuti e cerniere upcycled e bottoni in oro galvanizzato a rappresentare un dettaglio unico sui capi, spesso segnati da toppe a cuore con il logo SR

Per quanto riguarda le calzature, rigorosamente Made in Italy, Serdar si affida alla sapiente mano dell’artigiano Elif Malkoclar, che realizza ogni modello all’interno del suo omonimo atelier.

Grande novità di stagione è poi il lancio della prima collezione di occhialeria del marchio, interamente realizzata a mano in Italia e distribuita in esclusiva da Loox, la storica boutique milanese di Via Borgogna;montature nere e in diverse sfumature di tartaruga, declinate il lucido e opaco, lenti nei colori grigio, giallo, verde e arancio, gli occhiali SR Milano si fanno notare grazie al loro carattere e alla sempre elegante allure che contraddistingue l’intera collezione uomo.