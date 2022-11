Milan-Spezia: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Il Milan affronterà lo Spezia con maggiore tranquillità ed entusiasmo. Dopo ben nove anni di assenza, il Diavolo è finalmente tornato agli ottavi di finale di Champions League e in campionato, dinanzi a più di 70mila tifosi, Pioli vuole assolutamente conquistare i tre punti. Il Napoli guarda tutti dall’alto a +6 dai rossoneri, attualmente terzi in classifica ed il mister vuole sfruttare un calendario sulla carta agevole da qui alla sosta per il Mondiale e riscattare il passo falso della passata giornata contro il Torino.

Milan-Spezia: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi. Allenatore: Pioli.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Ampadu, Kiwior; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Nzola, Strelec. Allenatore: Gotti.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

Dove vedere Milan-Spezia in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso alle 20:45 in TV e streaming su DAZN, Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213.