Milan-Salisburgo: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Il Milan questa sera a San Siro si giocherà il tutto per tutto contro il Salisburgo. All’andata gli uomini di Pioli non andarono oltre il pareggio e questa sera per poter proseguire il cammino in Champions League basterebbe replicare quel risultato. Gli austriaci nel girone sono al terzo posto e a -1 dai rossoneri.

Milan-Salisburgo: le probabili formazioni

Il Diavolo si presenta con una lunga lista di infortunati. Tra i pali confermato Tatarusanu mentre in difesa ci saranno Gabbia e Tomori al centro e ai lati Theo Hernandez e Kalulu. In mediana tornano Tonali e Bennacer, mentre alle spalle di Giroud, Brahim Diaz e Messias giocheranno insieme a Leao.

Gli austriaci si affideranno alla coppia gol formata da Okafor e Adamu, entrambi rispettivamente già a 11 e 10 reti in campionato. Confermato il solito 4-3-1-2 con Gourna-Doutah in regia e i due centrali di difesa davanti a Kohn che saranno Wober e Pavlovic.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor.

Dove vedere in TV e streaming Milan-Salisburgo

Questo match di Champions League sarà trasmesso in esclusiva Amazon Prime Video. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini mentre al commento tecnico ci sarà Massimo Ambrosini.