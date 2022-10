Stefano Pioli a Casa Milan ha posto la firma sul prolungamento di contratto che lo legherà ai colori rossoneri per altre due stagioni, ovvero fino a giugno 2025, con adeguamento di contratto. Dopo la disfatta contro il Torino il mister aveva dichiarato di non avere una concreta idea sulle tempistiche per l’ufficializzazione, ma aveva paragonato il suo rapporto col Milan a un “matrimonio nel quale vanno solo rinnovate le promesse”.