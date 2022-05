Divock Origi pronto a firmare un triennale con il Milan. Il belga sarà il primo rinforzo per Stefano Pioli. Prossima settimana sarà a Milano per le visite mediche e per la firma che lo legherà con un contratto da 3,5 mln più bonus facilmente raggiungibili.

Mancano gli ultimi dettagli prima di indossare la prossima maglia con il tricolore sul petto.