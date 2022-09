Milan-Napoli: probabili formazioni, precedenti e dove vederla in TV e in streaming

Alla settima giornata di Serie A, Milan e Napoli regaleranno spettacolo ai propri tifosi. Entrambe le squadre – una con il tricolore sul petto e l’altra rivoluzionata dopo gli addii dei senatori -, hanno avuto un avvio di stagione sprint e il loro stile di gioco incanta anche in campo europeo. Gli uomini di Pioli e Spalletti comandano la classifica assieme all’Atalanta, a quota 14: in palio c’è quindi anche il primato nel torneo.

Qui il Milan

Dopo la prima vittoria stagionale in Champions League, il Milan affronterà un Napoli sicuro di sé. Il successo sulla Dinamo Zagabria ha dato entusiasmo alla banda di Pioli, ma contro il Napoli ci sarà un assente di lusso: Leao è squalificato e in rosa non ci sono alternative simili e quindi davanti a sinistra il tecnico rossonero sta studiando la soluzione migliore.

Qui il Napoli

La banda di Spalletti sta vivendo un avvio di stagione positivo. Dopo la maestosa vittoria in Scozia sui Rangers, gli azzurri si ritrovano davanti il test Milan, difficile da superare tra le mura amiche. Come tra le fila rossonere, anche per il Napoli ci sarà un’assenza pesante: mancherà l’infortunato Osimhen. Per rimpiazzarlo Raspadori è favorito su Simeone.

Dove vederla in TV e streaming

Milan-Napoli sarà trasmessa su Dazn e sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Precedenti di Milan-Napoli

Un anno fa la squadra di Spalletti riuscì ad imporsi a San Siro all’andata mentre Pioli conquistò tre punti pesantissimi al Maradona nella gara di ritorno. Finì 0-1 in entrambe le occasioni ma il conto dei precedenti nel complesso è favorevole al Milan: 169 le partite tra le due squadre (152 in Serie A e 17 in Coppa Italia), di cui 67 vittorie per i rossoneri, 50 per il Napoli e 52 pareggi.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti