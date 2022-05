Milan, febbre da scudetto: oltre 100.000 utenti in coda per acquistare un tagliando

È scattata stamani alle 10 la corsa ai biglietti per Sassuolo-Milan, la gara dell’ultima giornata di Serie A che potrebbe consegnare lo scudetto ai rossoneri a distanza di 11 anni dall’ultima volta. Essere presenti al Mapei Stadium domenica alle 18 sarà un privilegio per pochi, considerato che già dai primissimi secondi dopo l’apertura delle vendite, il counter della fila virtuale segnava già decine di migliaia di persone in coda, con utenti a guardare un numeratore schizzato fino ad avere anche quasi 110.000 persone davanti con speranze di afferrare un tagliando ridotte al lumicino.

tratto da La Gazzetta dello Sport