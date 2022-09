Milan Club Manfredonia propone viaggio per le partite di Chelsea e Juventus, ecco i pacchetti

Ecco i pacchetti proposti da Milan Club di Manfredonia per le prossime importanti partite:

⚽️ MILAN – JUVENTUS ⚽️ TRASFERTA IN PULLMAN | SABATO 8 OTTOBRE

▪️ Partenza pullman venerdì notte;

▪️ Arrivo a Milano sabato mattina con passeggiata per le vie del Duomo e tour di Casa Milan;

▪️ Il pullman ripartirà il sabato sera subito dopo la fine della partita con rientro previsto per le ore 5 del mattino.

▪️ Partenza dalla sede del club;

▪️ Possibilità di lasciare l’auto nel parcheggio;

▪️ I nostri pullman sono dotati di prese usb;

▪️ Ambiente adatto a coppie, famiglie e ragazzi;

Il pacchetto comprende:

🚍 Viaggio in pullman + 🎫 Biglietto d’ingresso dello stadio 🏟

🟠 Viaggio in bus e biglietto stadio in secondo anello arancio: 220 €

PRENOTAZIONI APERTE ENTRO IL 25 SETTEMBRE

Per info e biglietti:

📱 3895170228

📍 Viale del Commercio 18

⚽️ MILAN – CHELSEA ⚽️ TRASFERTA IN PULLMAN | MARTEDÌ 11 OTTOBRE

▪️ Partenza pullman lunedì notte;

▪️ Arrivo a Milano martedì mattina con passeggiata per le vie del Duomo e tour di Casa Milan;

▪️ Il pullman ripartirà il martedì sera subito dopo la fine della partita con rientro previsto per le ore 5 del mattino.

▪️ Partenza dalla sede del club;

▪️ Possibilità di lasciare l’auto nel parcheggio;

▪️ I nostri pullman sono dotati di prese usb;

▪️ Ambiente adatto a coppie, famiglie e ragazzi;

Il pacchetto comprende:

🚍 Viaggio in pullman + 🎫 Biglietto d’ingresso dello stadio 🏟

🔵 Viaggio in bus e biglietto stadio in secondo anello blu: 210 €

🟠 Viaggio in bus e biglietto stadio in secondo anello arancio: 250 €

🟢 Viaggio in bus e biglietto stadio in primo anello verde: 230 €

PRENOTAZIONI APERTE ENTRO IL 25 SETTEMBRE

Per info e biglietti:

📱 3895170228

📍 Viale del Commercio 18