Mihajlovic: “La malattia è tornata”

La malattia è tornata”.

Per Sinisa Mihajlovic inizia un nuovo percorso contro la leucemia dopo la prima diagnosi di due anni e mezzo fa: “Devo iniziare un percorso terapeutico per evitare complicanze. All’inizio della settimana prossima sarò ricoverato in ospedale e dovrò assentarmi: so di essere in ottime mani. Questa volta mi vedete più sereno perché so cosa devo fare e la situazione è molto diversa. Spero che i tempi saranno veloci, ma dovrò assentarmi alcune partite. Seguirò la squadra dalla mia camera d’ospedale”.

Queste le parole del tecnico del Bologna nella conferenza stampa convocata alle ore 12.