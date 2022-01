Migranti sfruttati e picchiati in ghetto foggiano, la denuncia di un bracciante

Costretto a vivere in un container e retribuito con 4,50 euro l’ora per 11-12 ore nei campi, dei quali 5 euro al giorno trattenuti per il trasporto nel furgone dal ghetto al luogo di lavoro.

E quando si è ribellato, sarebbe stato picchiato. E’ la testimonianza di un bracciante agricolo migrante del ghetto di Torretta Antonacci, tra San Severo e Rignano Garganico, nel Foggiano, raccolta dalla Flai Cgil di Foggia e documentata in tre video pubblicati sulle pagine social del sindacato.