Migliori Gelaterie d’Italia, c’è anche Gabrielino secondo il ‘Gambero Rosso’

“GELATERIE D’ITALIA 2022”: PER IL GAMBERO ROSSO ANCHE QUEST’ANNO SIAMO TRA LE MIGLIORI

Eccoci sorridenti, soddisfatti e felici per aver ricevuto uno dei riconoscimenti più ambiti per il nostro settore: la gelateria Gabrielino è stata riconfermata nella guida Gambero Rosso tra le “Gelaterie d’Italia 2022”.

“Più di ottant’anni dedicati alla qualità, alla cura dei dettagli, alla ricerca di materie prime selezionate per la creazione in laboratorio di torte, paste, gelati e altre dolcezze da ricorrenza.

Questa insegna, ottimo approdo fin dal mattino con un servizio di caffetteria ben rodato, è divenuto celebre per il suo gelato e lo si intuisce dai tanti clienti e turisti che d’estate si danno appuntamento qui per una pausa rinfrescante davanti ad un classico cono con squisita panna montata o ad un goloso dessert.

Il gelato, abilmente mantecato e dalla consistenza vellutata, non è mai troppo dolce o disarmonico.

I gusti classici dalla nocciola al fiordilatte, dal bacio al cioccolato, sono una garanzia, tra quelli particolari da provare è Gabrielino con crema di agrumi, frolla sbriciolata e granella di mandorle.

Non possono mancare frappè, ghiaccioli e sorbetti preparati con i frutti locali come gli intramontabili gusti agli agrumi del Gargano.

Servizio cortese”.

Queste le motivazioni che ci riempiono di gioia e orgoglio per un lavoro che da sempre facciamo con passione e amore per il nostro territorio e i nostri clienti.