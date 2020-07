Mieli Papagna selezionata da Gambero Rosso!

Nel mese di Luglio 2020, la nota rivista Gambero Rosso dedicherà un intero capitolo al tema del Miele intitolato “Facile dire Miele. Come riconoscere, valutare, utilizzare un prodotto amato ma poco conosciuto”, per valorizzare un prodotto artigianale diventato ormai smart e multitasking, utilizzato sia da chef per realizzare piatti ricercati sia dai consumatori più attenti come dolcificante ma che, nonostante questo, non ha ancora l’appeal di altri prodotti agroalimentari.

Si tratta di una breve guida utile per approfondire e ricercare mieli di qualità, per permettere ai consumatori di riconoscere al naso e al gusto le varie tipologie di miele.

Nella rivista viene raccontato molto dettagliatamente come si produce il miele e l’intera filiera dall’arnia al barattolo, le difficoltà legate alla produzione, alla moria delle api, all’inquinamento ambientale con particolare riferimento ad una tematica molto importante, quella della contraffazione; il Miele è infatti secondo le statistiche internazionali il terzo alimento più contraffatto al mondo e un’indagine condotta dalla Commissione Europea nel 2015 ha evidenziato che parte dei mieli commercializzati nell’Unione Europea sono adulterati, ovvero contengono sciroppo di glucosio.

Siamo orgogliosi di essere stati censiti da Gambero Rosso nella mappa di aziende italiane produttrici di Miele, un traguardo che aiuterà tutti i consumatori italiani e non, a selezionare solo i produttori più seri e mieli di alta qualità e ad evitare truffe e contraffazioni.

Vi ringraziamo.

Staff Mieli Papagna