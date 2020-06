Microzonazione sismica in 84 comuni della Puglia: c’è la provincia di Foggia

La Protezione Civile della Regione Puglia, al fine di avviare gli studi di Microzonazione Sismica in 84 comuni delle province di Foggia, BAT e Bari, ha pubblicato l’avviso per la costituzione di un elenco di professionisti ( ingegneri, geologi, architetti ) cui attingere per la redazione/completamento degli studi di Microzonazione Sismica (MS) e Condizione Limite per l’Emergenza (CLE).

L’Elenco sarà a disposizione delle Amministrazioni comunali che potranno attingere dallo stesso per l’affidamento di eventuali incarichi, previa idonea formazione effettuata con il supporto del CNR-IRPI e del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università Aldo Moro di Bari.

La domanda di iscrizione dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 13:00 del 20/07/2020 .

I professionisti iscritti all’Albo professionale da almeno 3 anni, potranno consultare l’avviso al seguente link:

https://protezionecivile.puglia.it/wp-content/uploads/Avviso_elenco_professionisti_MS.pdf