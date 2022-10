Michelle Hunziker, ritorno di fiamma per la conduttrice: ha passato la notte con lui – FOTO

Dopo la rottura con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker aveva iniziato una storia d’amore con il medico ed ex gieffino Giovanni Angiolini. Tomaso, invece, nonostante numerosi corteggiamenti non si è mai mostrato in pubblico con nessuna. Su di lui circolavano diversi gossip tra cui un avvicinamento con Naomi, nipote della stilista Elisabetta Franchi, ma pare fosse infondato. Purtroppo non lo è stato il colpo al cuore che ha ricevuto quando ha visto, poco tempo dopo la separazione, Michelle tra le braccia di Giovanni. Così ha deciso di mantenere le distanze dalla sua ex moglie, almeno fino a quando Michelle si è resa conto che l’infatuazione nei confronti di Angiolini stava sbiadendo. Lei ha provato ha cercato un riavvicinamento e dopo il distacco iniziale di lui, sembra che l’amore stia tornando tra loro. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, sono state pubblicate le immagini di Trussardi che lascia casa Hunziker.