Michele: “Salviamo l’Ospedale, ma dopo ieri siamo condannati all’estinzione”

Ieri si è svolta una manifestazione politica-popolare definita dai

media locali “Salviamo l’ospedale “.

Come dietro ad un vetro ho osservato

l’atteggiamento del Manfredoniano di fronte ad un problema,in questo

caso l’ospedale, ma sono convinto che anche si parlasse di legalità, di

ambiente, di lavoro,non cambiasse niente.

Nonostante un’ampia partecipazione, indifferenza, forte

superficialità,rassegnazione,guasconeria hanno prevalso sul senso

civico,impegno,lotta,difesa del bene comune.



Ho visto a partire da chi doveva invogliare a firmare, eccetto il

giovane ragazzo consigliere ed un paio di signori, stare li più per un

senso di dovere che per un senso di lotta.



Ho visto passare molte persone così rassegnate che non si chiedono più

il perché delle cose,indifferenti a qualsiasi stimolo esterno.



Ho visto passare il sindaco con la sua ciurma con atteggiamento

irridente senza degnare uno sguardo al sit-in. Non può essere d’accordo

sul fatto che è organizzato dall’opposizione, ci sta,ma questo è un tema

che coinvolge tutti e specialmente lui come primo cittadino.

Bocciando la

commissione sanità in consiglio,l’opposizione genialmente ha avuto

l’unica arma a disposizione questa della commissione

politico-popolare.

Urgono ricette alternative,se questa via è ritenuta

sbagliata, utilizzi questo ragazzo, che sta mettendo tutte le sue

energie,trovando nuove soluzioni per invertire la rotta.

Non ho visto fermarsi gente pensante,visto che nessuno imbucava nella

cassetta soluzioni o proposte.

La gente pensante è forse la categoria più

latitante.

La categoria che nella storia ha cambiato gli eventi.

Forse è

più facile o da più visibilità ascoltare il professore di turno che far

sentire la propria presenza nei momenti che contano.

Molti sono stati gli anziani che facevano la fila,questo mi fa pensare

che anche chi ci lavora non ci tiene tanto,ignorando che anche per loro

le condizioni potrebbero cambiare



Voglio fare un plauso a quelle due signore vicino al banchetto,

presenti da trenta anni in tutte le lotte fatte a Manfredonia, mi era

venuto il desiderio di chiedere l’autografo (da ammirare).

A tutti quelli che metteranno commenti negativi o positivi, hanno

sbagliato il momento, il momento giusto era ieri sera.

I mi piace,i like

su fb o istagram non cambieranno la storia.

La lotta si fa sul campo.



Dovrebbero istituire per legge la negazione del diritto di lamentarsi

per chi non fa nulla per cambiare le cose.

Arrivederci alla prossima battaglia.

Buon 1 maggio

Bottalico Michele