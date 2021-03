Michele, promessa mancata di un’anima

Manfredonia – CARO MICHELE – UNA SETTIMANA FA – era di sabato e parlavo con te. Mi avevi promesso che saresti venuto a trovarmi in ufficio ; il 1 di aprile come facevi tutti gli anni con i capelli e la barba tagliati – una sola volta all’anno per un voto. Carissimo Michele Matteo Scuro – mi hai fatto una fregatura , stamattina te ne sei andato via che non avevi ancora 70 anni , Giovedì 1 aprile ti aspetterò nel buio dell’ufficio come se fossi lì in un angolo del tuo educato silenzio… promessa mancata di un’anima . È stata impressionante la tua determinazione e convinzione… quasi commovente , tu – uomo fuori serie – battito leggero di essere umano, che oggi sei volato inaspettatamente in rocambolesco cielo del tuo respiro con i tuoi propri piedi fatti di ali.

Di Claudio Castriotta