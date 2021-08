Michele Pirro è campione in SBK

Michele Pirro si è laureato Campione Italiano 2021, dopo una gara dominata dal primo all’ultimo giro. Il pilota del team Barni Racing è scattato subito in testa ed in pochi giri ha accumulato un vantaggio che gli ha poi permesso di tagliare indisturbato il traguardo. Una vittoria che non sarebbe bastata ad assicurargli il suo ottavo titolo italiano senza un problema tecnico occorso a Lorenzo Zanetti. Il bresciano che in campionato era secondo a 64 punti dal collaudatore della Ducati, dopo pochi giri ha dovuto rientrare al suo box per risolvere un problema alla sua V4. Rientrato in gara ha poi concluso all’undicesimo posto, raccogliendo comunque 5 punti.