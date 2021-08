Michele Persichella al Manfredonia Calcio

🐬⚪🔵 MICHELE PERSICHELLA PER LA DIFESA DEL MANFREDONIA CALCIO 1932

Innesto nel pacchetto dei calciatori under per la stagione calcistica 2021-2022: arriva in biancoceleste il difensore classe 2002 Michele Persichella.

Prodotto del settore giovanile dell’Audace Cerignola, per Persichella prima parte della scorsa stagione nell’Audace Barletta e seconda nel Real Siti. Ora l’esperienza a Manfredonia per crescere ulteriormente.

Queste le parole di Michele: “Sono orgoglioso di poter indossare questa maglia; per me significa tanto disputare un campionato così difficile con dei colori così importanti. Arrivo con entusiasmo e la voglia di far bene insieme ai miei nuovi compagni. Forza Manfredonia”.