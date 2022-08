Michele Palumbo al Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive di Michele Palumbo.

Classe ’04, Michele mostra una sicurezza tale tra i pali che gli permette di bruciare le tappe. Il suo esordio arriva a 15 anni nella squadra che lo ha lanciato, il Futsal Monte Sant’Angelo. Diventa titolare in Serie C e gioca anche nel Futsal Barletta. Nella passata stagione, il portiere è stato con la nostra società in prestito, giocando con la squadra under 19 ed accompagnando spesso la prima squadra in Serie A.

Per il buon esito della trattativa la dirigenza ringrazia il Futsal Monte Sant’Angelo ed in particolare Antonio Renzulli.

Alessandro Leone – Addetto stampa & comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia