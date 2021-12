Michele Mirabella all’Unifg per parlare di ricerca e divulgazione scientifica

Il noto regista, autore e conduttore del panorama televisivo italiano, Michele Mirabella, sarà ospite dell’Università di Foggia per un seminario dal titolo “Scienza e Arte della Divulgazione. Linguaggi e Tecniche”.



L’evento si terrà venerdì 10 dicembre, dalle 16,30 alle 18,30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia, Management e Territorio (DEMeT) in via da Zara 11.



“L’intervento del Prof. Mirabella inaugura un ciclo di seminari sulla divulgazione scientifica, ciascuno tenuto da un diverso relatore di chiara fama e promossi dall’Organismo Strategia HR, al fine di far acquisire ai ricercatori le competenze specifiche per disseminare i risultati del proprio lavoro rendendolo accessibile e di facile comprensione ad un vasto target di destinatari.” – ha spiegato il prof. Edgardo Sica , docente Unifg e delegato rettorale alla Strategia HR – “Gli incontri rientrano infatti nelle attività di implementazione della Strategia HR 2012-2023, che si propone l’obiettivo di dare attuazione alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per il loro reclutamento, un corpus di principi sanciti dall’Unione Europea che regolano diritti e doveri degli enti di ricerca/università e dei ricercatori in ogni fase della propria carriera e sono rivolti a tutta la comunità scientifica e ai tecnici-amministrativi dell’Università di Foggia.”



Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali, anche l’intervento musicale della violinista Giovanna Sevi. Al termine è previsto un aperitivo al fine di favorire un momento di scambio informale e di networking tra i partecipanti.

Artefice e organizzatrice dell’evento è anche la prof.ssa De Palma, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria dell’Unifg.



E’ possibile registrarsi ed ottenere gratuitamente il biglietto di ingresso fino al 09 Dicembre 2021 al link eventbrite fino ad esaurimento posti.

Il seminario sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma e-learning, senza necessità di registrazione.