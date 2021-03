Michele Matteo Scuro, un battito leggero di essere umano

Manfredonia – LUI ; si chiama Michele Matteo Scuro – personaggio unico manfredoniano , umile buono – schietto , particolarmente vive un mondo tutto suo … difficile da individuare – ma dotato di un’intelligenza e convinzione unica . La sua storia nacqua come una scommessa – poi diventata una realtà michelitica in onore dell’Arcangelo Michele… il nostro simbolo del mondo – storia di Monte Sant’Angelo.

Il suo voto di convinzione va da un anno all’altro … questo accade ogni anno come promessa il ” 1 – primo di Aprile “… – Io stamami gli ho fatto una domanda , ma come fai quest’anno se c’è il lockdown – lui mi ha risposto non fa niente perchè ; io mi rado da solo con la macchinetta – dai capelli alla barba. È impressionante la sua determinazione e convinzione… quasi commovente , un uomo fuori serie – oserei definirlo in un mondo dove tutto è apparenza – e no essere se stessi ogni giorno ; un battito leggero di essere umano che vola con i propri piedi.



Di Claudio Castriotta