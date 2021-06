Michele Jamil Marzella: “Risvegli mediterranei” e “La via del possibile” gli ultimi due capolavori dell’istrionico artista.

Non parleremo solo note quindi con il maestro Jamil, con il suo ultimo album che uscirà a breve “Risvegli mediterranei” ma anche parole con il suo libro “La via del possibile” e la sua filosofia del respiro consapevole.

Attualmente docente di lettura estemporanea e trombone jazz presso il conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, Jamil è un artista dalle mille sfaccettature, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, performer. Vanta numerose collaborazioni nazionali ed internazionali ed è Ambasciatore della musica tibetana nel nonché unico europeo a suonare strumenti tibetani (Radong, Kialing, Kiankling). Le sue composizioni sono viaggi introspettivi e filosofici. Forte la contaminazione orientale nelle sue sonorità figlia dei suoi svariati viaggi e della sua continua ricerca e sperimentazione. Al di là del fattore professionale, Michele Jamil Marzella si rivela sin da subito un uomo dal cuore grande, con un aura positiva ed un sorriso contagioso, capace di emozionare, ma soprattutto di emozionarsi e di creare un’empatia fuori dal comune. L’uomo si fonde con l’artista creandone un’essenza trasparente e non costruita. Jamil è spiritualità positiva e trainante che si incrocia tra vita quotidiana e palcoscenico mostrandosi al mondo senza doversi creare un personaggio, ma mostrando se stesso sia a riflettori accesi che spenti.

Una delle ultime collaborazioni del maestro è quella con Enzo Gragnianiello per il brano “La voce della Terra” che è possibile ascoltare a questo link www.youtube.com/watch?v=_vvmZ_vtoDY mentre per l’album in uscita “Risvegli mediterranei” ricordiamo la collaborazione di Ciccio Merolla.

a sinistra Enzo Gragnianiello a destra Michele Jamil Marzella

Michele, mi sono permesso di sintetizzare la tua biografia che è lunga e ricca. C’è qualcosa a cui tieni particolarmente che vuoi aggiungere?

Sinceramente?! Mi sono emozionato…. La tua descrizione è così puntuale e precisa che può davvero andare oltre ogni esperienza “curricolare”. Sono da sempre curioso e disposto a nuove digressioni musicale, sono stato educato dalla musica per cui mi è piaciuta la tua sintesi sul mio profilo umano. Insomma come diceva il buon Flaiano Contengo Moltitudini. Non aggiungo nulla se non un sorriso di ringraziamento.

Se ti dovessi definire quali parole utilizzeresti?

Mi piace essere ed apparire in sintonia tra io e non io.

Istrionico, curioso alla ricerca della novità che possa rimanere nel Tempo.

“La voce della Terra” e “Risvegli mediterranei” sono le tue ultime composizioni musicali. Puoi descriverci i due progetti? Da sempre cerco di collocare le mie sonorità nei luoghi del mediterraneo, esplorando nuove contaminazioni e nuovi scenari del suono del trombone, trasmigrandolo appunto sui suoni “altri”.

Ho trovato in Napoli la mia dimensione sonora tra sud e magia, i due brani uno già pubblicato, l altro in attesa di registrare il videoclip, rappresentano una sorta di rituale sciamanico musicale, che possa ricondurre l’ascoltatore alla propria parte essenziale e possa riportare l attenzione sulla bellezza che ci circonda, sprigionando un risveglio interiore che guarda ad una nuova rinascita soprattutto dopo la pandemia che ci ha chiusi nella paura.

Quella con Gragnianiello è un’amicizia consolidata e che ricordiamo ti ha visto ospite del brano “Cara”, incluso nel suo album “Lo Chiamavano Vient ‘E Terra”, con cui ha vinto la Targa Tenco. La collaborazione con Ciccio Merolla com’è nata?

Semplicemente per ammirazione reciproca in cui il buon Enzo è stato da trait d’ union.

“La via del possibile” Trattato psicomusicosofico di approdo al respiro consapevole acquistabile su Amazon scritto con lo psicologo Florio per Palomar. Come nasce e di cosa parla?

È un trattato PsicoMusicoSofico , in cui tracciando i solchi del dialogo plautino, metto a nudo la mia vita e la mia didattica, nonché gli incontri con artisti e maestri il tutto sezionato, analizzato e approfondito dallo psicologo Leonardo Florio. Affrontiamo l’importanza del respiro che nel momento in cui diventa consapevole può migliorare e migliorarci.

La pandemia ha fermato tutto il settore della musica dal vivo, ad oggi c’è qualche timida ripartenza. Ci sono date dei tuoi live previste per questa estate?

Al momento vorrei concentrarmi sulle presentazioni del libro che purtroppo non sono state fatte, una sorta di lezione concerto in stretta relazione con il pubblico.

Mi sto dedicando alla scrittura del mio nuovo CD che si chiamerà Risvegli Mediterranei e attendo fiducioso di ripartire insieme a tutto il comparto del mondo dello spettacolo a cui va tutta la mia vicinanza ed in bocca al lupo per una sana e lunga ripresa.

Grazie a Michele Jamil Marzella.