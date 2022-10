Michele Guerra conquista la classe al Porta del Gargano

Gara studiata e concentratissima per l’equipaggio manfredoniano targato Sperone Racing Manfredonia 15 ottobre 2022.

Partito dalla città di Vieste come prevedeva il programma della dodicesima edizione della gara garganica organizzata nei minimi particolari con grande professionalità e passione dall’ASD Piloti Sipontini valida per il Campionato rally di settima zona e seconda edizione per il Trofeo Città di Vieste.



L’epilogo questa volta è stato diverso rispetto alla prima edizione che ha visto l’equipaggio composta da Michele Guerra e il suo fido navigatore Giovanni Guerra trovare in tempi celeri un corretto setup per questa edizione del Porta del Gargano.



Infatti si è visto sin da subito il feeling con questa spettacolare Peugeot 106 di gruppo K10 versione larga che prova dopo prova si è andato sempre più affinando e mettendo i ragazzi dentro l’abitacolo quasi a loro agio.

Non è stata una gara senza avversari perché Michele e Giovanni sin da subito hanno avuto a che fare con l’equipaggio Brigante Alessandro e Fattizzo Antony che sin dalla prima prova la ps Vico terminano con un vantaggio di soli 0.9 secondi. Sul secondo passaggio si spegne la Macchina sulle inversioni sempre sulla Ps Vico perdendo ancora altri 16.5 secondi terminando così la prima parte del sabato con un complessivo di 17.4 secondi di ritardo.



La giornata di domenica inizia pian piano con una grande rimonta che lo vede riportare il distacco a 7 secondi dopo la Ps 5 Telegrafo , peccato per il ritiro dell’avversario sulla Ps 6 Sacro che mette automaticamente la vetta della classifica K10 in mano all’equipaggio Guerra – Guerra.



Michele dice: “ sono soddisfatto dell’andamento della gara anche se non nascondo lo spauracchio della scorsa edizione mi ha tenuto un po’ sotto tono ma alla fine ho preso feeling con la macchina messa a disposizione da SMD Racing di Varese e abbiamo terminato questa splendida 12° edizione del Rally Porta del Gargano nel migliore dei modi.

Un ringraziamento particolare va alla mia scuderia la Sperone Racing e a tutti i miei sponsor che mi hanno dato la possibilità di essere presente a questa gara. Ringrazio in maniera particolare i miei genitori che mi sono sempre vicini.”