Michelangelohwk, il tiktoker (e cantante) manfredoniano che è sbarcato in un talent show su Canale5

Michelangelo Falcone, aka Michelangelohwk, è un cantante tiktoker, che studia Economia e Commercio a Pisa (per gestire la sua carriera anche a livello manageriale). Il ventunenne attualmente è in gara nel talent show di Canale 5 All Together Now.

Curiosità su Michelangelohwk: è impegnato (sta insieme ad una ragazza, ma non usa la parola “fidanzato”, perché gli sembra un parolone, molto ufficiale); pratica pallanuoto da quando ha sei anni; il suo sogno è di esibirsi su un palco portando la sua musica e le sue canzoni; è originario di Manfredonia.

Il cantante è attivo su YouTube, su Instagram, ma è soprattutto su TikTok dove si esibisce coverizzando i grandi successi e i tormentoni italiani e internazionali o lanciando le sue canzoni, come il suo ultimo singolo Come nelle foto.

tratto da: https://www.webboh.it/michelangelohwk-michelangelo-falcone/