“Mi hai rotto il c***o”. Rissa sfiorata al GF Vip 7, è successo nella notte: incredibile!

Dopo la diretta del GF Vip 7, i vipponi si sono concessi un momentaneo relax, interrotto da un durissimo scontro che ha avuto come protagonisti Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Purtroppo, quando i due hanno litigato, le telecamere inquadravano altrove ma ugualmente si sentivano le urla dello sportivo. “Tu parli solo di ca****e Charlie! Mi hai rotto il c***o non ti avvicinare! Mi hai rotto il c***o!”.

Uscito in giardino per rilassare i nervi, Amaurys si è così sfogato con Nikita Pelizon: “Hanno toccato una cosa a cui tengo tantissimo e non transigo. Sono argomenti che non transigo. I miei principi li difendo a spada tratta. Che non venisse a parlarmi Charlie, io so benissimo chi sono, non mi interessa se sono al Grande Fratello. Io non so recitare. Io a questo tema ci tengo tantissimo: lo sanno i miei figli e gli ospedali, non può venire a intromettersi”.

La versione di Charlie Gnocchi

Gli autori, dopo aver ascoltato le loro urla, hanno chiamato in confessionale Charlie Gnocchi e subito dopo Amaurys Perez. In piena notte però il comico ha confessato a Luca Salatino e Antonino Spinalbese i motivi della rabbia di Amaurys. “Ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di me**a. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a, mi ha offeso. Sono 10 giorni che Amaurys non mi parla. Stasera mi avrebbe picchiato. Io al GF ho detto in confessionale che non ce l’ho con lui. Ha anche detto che sono un falso. Io ho solo detto ‘basta non parlate di Marco’. Ma lo dicevo in generale. Perché abbiamo già fatto una figura pessima in Italia davanti a tutti. Questi continuavano a parlare. Non volevo facessero un’altra figuraccia. Lui lì è sbottato ed è venuto fuori che ce l’ha con me. Dopo che ci hanno fatto una ramanzina infinita non parliamo più di Marco lamentandoci. Ragazzi ve lo ripeto ancora. Abbiamo sbagliato, punto. Non bisogna dire niente. Io questo dicevo prima anche ad Amaurys. Lui è sbroccato solo per questo”.