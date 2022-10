“Mi ha proposto una cosa a tre”. Anticipazioni GF Vip 7, colpo di scena nella casa: spiazzati tutti!

La dodicesima puntata del GF Vip 7 si preannuncia ricca di scontri e sorprese. Alfonso Signorini aprirà la diretta cercando di fare luce sulle pesantissime accuse ricevute dall’influencer Nikita Pelizon. Ad essere interpellata sarà Elenoire Ferruzzi che nel corso degli ultimi giorni ha mostrato tutto il proprio disprezzo per Nikita. Dopo la scorsa puntata, ad esempio, stando a quanto riportato da TgCom24, la concorrente stava chiacchierando con Antonino Spinalbese quando le è passata accanto Nikita. A quel punto Elenoire ha sputato a terra giustificandosi così: “Avevo un seme in bocca”. A questo episodio hanno fatto seguito altre esternazioni nella notte tra domenica e lunedì. Danele Dal Moro stava giocando con Nikita. Poco dopo è andato in cucina per prepararsi una tisana e si è lievemente ustionato una mano con l’acqua. Elenoire che era lì vicino ha esclamato: “Mettila sotto l’acqua fredda, perché l’acqua bollente ti ustiona. Questo è il malocchio amore, quella lì è una porta iella”. Gli utenti dinanzi a questi episodi hanno invocato un provvedimento disciplinare per evitare un caso Marco Bellavia 2.0.

Anticipazioni GF Vip 7: Antonella Fiordelisi e la confessione su Alex Belli

Ampio spazio verrà dedicato all’amore, libero e non. Si inizierà con gli aggiornamenti sul flirt tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e le nuove dichiarazioni di Antonino Spinalbese su Ginevra Lamborghini. Dopodiché verrà passata sotto la lente una confessione fatta da Antonella, che ha chiamato in causa Alex Belli e Delia Duran. La schermitrice ha spiegato ai coinquilini di essere stata contattata dall’attore di Centovetrine: “Mi ha proposto una cosa a tre, gli ho detto di no. È vero, non ho problemi a dirlo. Con Delia. Sono bravissimi, però. Sono simpaticissimi, divertenti. Loro hanno un amore. Lo sai, no? Gli ho detto che non sono mai stata con una donna. Quando vorrò stare con una donna gli farò sapere”.