Mezze maniche con crema di melanzane, pomodorini e burrata: la ricetta di Cucina con Giacomo.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette primi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

1 melanzana globosa grande

200 g pasta

1 burrata da circa 120 g

4 pomodorini rossi

4 pomodorini gialli

6 foglie di basilico

1 cucchiaio di formaggio Grana grattugiato

Olio Evo

Sale q.b.

PROCEDIMENTO

Soffriggere uno spicchio d’aglio in padella con un filo d’olio Evo. Aggiungere la melanzana tagliata a cubetti e lasciar cuocere per 2/3 minuti, poi aggiungere il sale, un bicchiere d’acqua, abbassare la fiamma e lasciar cuocere con il coperchio per 25/30 minuti, girando di tanto in tanto.

Una volta ammorbidita la melanzana, lasciarla raffreddare e poi frullarla con il basilico, il formaggio Grana e un filo d’olio.

Nel frattempo, cucinare la pasta. Soffriggere un altro spicchio d’aglio in padella con olio Evo, unire i pomodorini, rimuovere l’aglio e far cuocere per tutto il tempo di cottura della pasta aggiungendo qualche mestolo d’acqua di cottura.

Una volta pronta la pasta, unire ai pomodorini in padella, aggiungere la crema di melanzana e la burrata a pezzi. Amalgamare il tutto per 2/3 minuti.

