Temperature sopramedia MeteoPuglia in Foto, temperature ancora sopra la media

In questi giorni sembra più primavera che autunno

👉🏼 🫣ANCORA SOPRAMEDIA SULLA PUGLIA!🌡️ Buongiorno PUGLIA, in questi giorni, dal punto di vista termico, sembra più primavera che autunno! I venti meridionali continueranno a mantenere un clima decisamente mite su tutta la regione, anche nei prossimi giorni.🌡️ Attese punte fino a 23/24°C, soprattutto sul Barese e sul Salento meridionale, in un contesto che resterà spesso nuvoloso.🌡️ Ormai sembra delinearsi una tendenza sempre più evidente: autunni miti e spesso piovosi, mentre il freddo invernale tende a concentrarsi in finestre temporali più brevi e discontinue. Una nuova normalità climatica alla quale, probabilmente, dovremo abituarci.Voi che ne pensate?𝗠𝗲𝘁𝗲𝗼𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮𝗶𝗻𝗙𝗼𝘁𝗼 🌡️🔆⛈️ 𝗦𝗶𝗻𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟮