MeteoPuglia in Foto: “In arrivo l’autunno vero”

👉 IN ARRIVO L’AUTUNNO VERO

🌧️ Pochi dubbi sull’imminente arrivo di una perturbazione di stampo autunnale sulla nostra regione. Già dalla nottata tra martedì e mercoledì i primi fenomeni piovosi, in un trend che vedrà lo stazionamento del minimo depressionario (B) sul bacino del mediterraneo per diversi giorni.

🌧️ Attesi dalla giornata di mercoledì piogge estese è locali temporali su quasi tutta la regione anche se in tempi diversi. Piogge che potrebbero durare diversi giorni anche se con pause soleggiate. Calo termico e tanta pioggia in arrivo in quella che sarà la prima vera perturbazione autunnale che congederà in maniera definitiva l’estate 2021. Mani all’ombrello, da mercoledì si aprono le danze piovose.

Da MeteoPuglia in Foto