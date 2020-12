MeteOne Puglia e Basilicata: “Possibili nevicate da domani”

❄ POSSIBILI NEVICATE DI DOMANI

A partire da stasera assisteremo a un abbassamento della quota neve sulle nostre regioni: da stanotte i fiocchi potrebbero fare la loro comparsa fin dai 6/700 metri con sorprese anche dai 500 metri in caso di rovesci particolarmente intensi. Possibili nevicate quindi su Gargano, Subappennino Dauno, Alta Murgia e ovviamente Appennino lucano.

Perché la quota neve può essere così bassa nonostante un freddo non eccezionale in quota? Lo spostamento del minimo depressionario sullo Ionio inquadrato dai modelli permetterà l’afflusso di aria più fredda (fino a -1 a 1500 metri), a questo si aggiungono bassi geopotenziali, le forti precipitazioni (che permettono il riversamento della stessa aria fredda al suolo), una ventilazione occidentale nei bassi strati (quindi più fredda perché non marittima) e infine l’omotermia della colonna d’aria.

