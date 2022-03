Meteo, si apre un periodo molto freddo

Tregua momentanea per le piogge in questa prima #domenica di Marzo. Da domani le precipitaziini torneranno ad interessare la nostra regione con ulteriore abbassamento delle temperature. Si aprirà così una settimana molto fredda, variabile con alternanza di sole e nuvole che “potrebbe” culminare con un’ondata gelida per il prossimo week-end con temperature freddissime anche in pianura, tendenza ancora molto incerta che va confermata nei prossimi aggiornamenti.

Un inverno che sembra essere tornato in sella dopo un febbraio deludente e un gennaio variabile. Restano i presupposti che questa dinamica invernale possa rimanere fino alla metà di Marzo: che resta pazzerello con il sole e con l’ombrello.