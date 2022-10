Meteo: quasi estate nel weekend!

A partire dal week-end l’anticiclone si rinforzerà ulteriormente su tutto il Meridione favorendo condizioni meteorologiche praticamente da piena estate.

La quota dello zero termico per lunedì 24 ottobre è previsto ad oltre 4000 metri di altitudine al sud e in Sardegna, ed oltre 3500 metri al centro e al nord Italia. Si tratta di un’altezza assolutamente esagerata e anomala per ottobre.

Le temperature saranno più fresche sul mare e sul Gargano dove si raggiungeranno i 25°, ma calde nell’entroterra dove le massime raggiungeranno anche i 30°!