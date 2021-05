Meteo: piena estate in arrivo

Ci avviamo verso un fine settimana sempre più stabile e caldo su tante nostre regioni, ma l’apice del caldo e soprattutto dei fenomeni estremi arriverà da lunedì 24. La prossima settimana, infatti, si rivelerà molto più calda e turbolenta rispetto a quella attuale per la presenza di masse d’aria molto diverse nel raggio di poche centinaia di chilometri.

Il centro-sud Italia farà i conti con un forte anticiclone africano che farà impennare le temperature fin oltre 30°C e regalerà giorni da piena estate. Il nord, invece, sarà solo lambito dal caldo e, al contrario, sarà sovrastato da un flusso atlantico carico di piogge e temporali.

Dagli ultimi aggiornamenti è sempre più evidente come sarà proprio lunedì 24 la giornata più calda: le temperature si porteranno fin sui 34-35°C nelle zone interne di Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Addirittura non escludiamo picchi di 36°C nel foggiano e 37°C nelle aree interne della Sicilia.



Caldo anche al centro Italia, ma con temperature non superiori ai 27-28°C. Al nord invece potremmo avere temperature praticamente dimezzate, specie sul nord-ovest (attorno ai 15°C). Queste basse temperature attese al nord saranno frutto della nuvolosità diffusa e soprattutto delle piogge e dei temporali che, tra lunedì e martedì, imperverseranno sul settore.

I temporali purtroppo si riveleranno molto intensi sulla pianura Padana, specie al nord-est tra Emilia, Veneto, Friuli e bassa Lombardia: grandine e forti colpi di vento saranno frequenti nel corso della prossima settimana.

Il prosieguo di settimana non dovrebbe presentare grosse variazioni: il sud continuerà a vivere condizioni meteorologiche estive, mentre il nord farà ancora i conti con l’instabilità.

fonte: https://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/piena-estate-in-arrivo-al-sud-fino-a-36-gradi-maltempo-al-nord-/90465/