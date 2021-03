Meteo: peggioramento a Pasqua

METEO PASQUA. Il fronte giunto sabato da nord scivolerà verso sud interessando ancora le regioni meridionali con fenomeni di instabilità che, data la consistenza della massa d’aria fredda in afflusso da nord, assumeranno carattere nevoso sull’Appennino, anche a quote abbastanza basse per la stagione. Nel frattempo però il tempo sarò prontamente migliorato al Centro-Nord, seppur con clima decisamente rinfrescato. Ma nel corso della giornata anche al Sud il tempo andrà progressivamente rasserenando, per l’allontanamento del primo fronte verso i Balcani.

METEO PASQUETTA. La giornata sembra cominciare a all’insegna della stabilità prevalente, ma dalle alte latitudini europee un nuovo e più intenso fronte freddo si starà portando verso sud e nel corso della giornata determinerebbe un aumento della nuvolosità anche sulle nostre regioni settentrionali, con peggioramento a partire da Alpi e Liguria e fenomeni in estensione a gran parte della Val padana e a tratti dell’alto Tirreno. Anche in questo caso la massa d’aria piuttosto fredda sarà responsabile di nevicate sulle Alpi e fenomeni a carattere di rovescio sulla Val Padana. In ogni caso la dinamicità della tendenza non è favorevole all’emissione di una previsione ben definita, che potrebbe quindi subire modifiche. Vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

fonte: 3bmeteo